Знаменитий російський співак Сергій Лазарєв показав, як насолоджується вражаючою красою водоспадів на Балі

Як відомо, артист, якому багато хто приписує таємний роман з Ані Лорак, зараз відпочиває в жарких тропіках. На своїй сторінці в Instagram співак показав подорож до місцевих водоспадів, повідомляє Politeka.net.

У цю поїздку Лазарєв відправився з компанією друзів. Судячи з відео в його сторіз, сьогодні вони вирішили відправитися на вилазку вглиб тропічного острова, і подивилися на місцеві водоспади в оточенні дикої природи.

"Водоспади Секумпул! Яка мощ! Яка енергетика!! Незабутні емоції! Подробиці в сторіс! Гортайте фото... я не зміг вибрати одну ... виставив кілька... яка подобається вам?",- підписав кадри співак.

На самих фотографіях Лазарєв позує на тлі вражаючої природи і водоспадів. При цьому, на одному зі знімків співак стоїть на каменях в одних плавках, демонструючи свій накачаний прес.

Його шанувальники тут же відреагували на пост знаменитості.

"У мене скоро передозування чоловіка буде", "Лорак вдома залишив, з дітьми. А сам кайфує", "я відчуваю енергетику прямо через фото ваууууу... Всі приголомшливі, одне не вибрати", "ще раз таку красу виставиш, відпишуся, совісті немає ніякої", "Боже, яка краса!! Шикарні фото! Подобаються всі! Це і правда складний вибір!",- пишуть люди.

Нагадаємо, "коханець" Лорак зізнався у своїй залежності і показав все, як є: "Я в кайфі, вже, вибачте".

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