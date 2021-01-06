Російська співачка Крістіна Орбакайте поділилася зворушливим сімейним знімком

Як пише Politeka.net, у себе в Instagram Орбакайте опублікувала знімок, на якому позувала з коханим чоловіком Михайлом Земцовим і донькою Клавдією.

Сама артистка була одягнена в мініатюрну білу сукню на одне плече. Красуня засвітила стрункі ніжки і красиві плечі. Оригінальна зачіска доповнила святковий образ. Чоловік співачки був одягнений скромніше. Він позував в брюках, білій сорочці і світлому жакеті.

Але особливу увагу шанувальників привернула зовнішність дочки зоряного сімейства Клави. Вона була одягнена в світле пухнасте плаття, схоже на мамине. Зверху дівчинка накинула джинсовий піджак. Клавдія посміхалася і виглядала як справжня модель. Її зріст і довгі ніжки здивували багатьох.

"З Різдвом. Новорічні свята тривають!! Ми бажаємо вам щастя і здоров'я", - підписала фото Христина.

У коментарях сім'ю артистки стали вітати зі святом. Багато хто відзначив, що 8-річна дочка Христини дуже виросла і витягнулася.

"Незвичайні", "Клава, така красуня!", "Красива сім'я", "Клава чарівна", "Вашу прекрасну сім'ю З Різдвом!", "З Різдвом Вас і Вашу сім'ю! Чудове сімейне фото! А як Клавуся підросла! Скоро маму наздожене!",- пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що моложава Орбакайте в тонкій сукні без ліфчика викликала фурор:"Христинка — сама чарівність".

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