Російська співачка Крістіна Орбакайте поділилася зворушливим сімейним знімком
Як пише Politeka.net, у себе в Instagram Орбакайте опублікувала знімок, на якому позувала з коханим чоловіком Михайлом Земцовим і донькою Клавдією.
Сама артистка була одягнена в мініатюрну білу сукню на одне плече. Красуня засвітила стрункі ніжки і красиві плечі. Оригінальна зачіска доповнила святковий образ. Чоловік співачки був одягнений скромніше. Він позував в брюках, білій сорочці і світлому жакеті.
Але особливу увагу шанувальників привернула зовнішність дочки зоряного сімейства Клави. Вона була одягнена в світле пухнасте плаття, схоже на мамине. Зверху дівчинка накинула джинсовий піджак. Клавдія посміхалася і виглядала як справжня модель. Її зріст і довгі ніжки здивували багатьох.
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"З Різдвом. Новорічні свята тривають!! Ми бажаємо вам щастя і здоров'я", - підписала фото Христина.
У коментарях сім'ю артистки стали вітати зі святом. Багато хто відзначив, що 8-річна дочка Христини дуже виросла і витягнулася.
"Незвичайні", "Клава, така красуня!", "Красива сім'я", "Клава чарівна", "Вашу прекрасну сім'ю З Різдвом!", "З Різдвом Вас і Вашу сім'ю! Чудове сімейне фото! А як Клавуся підросла! Скоро маму наздожене!",- пишуть користувачі Мережі.
Нагадаємо, що моложава Орбакайте в тонкій сукні без ліфчика викликала фурор:"Христинка — сама чарівність".
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