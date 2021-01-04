Дочка Алли Пугачової, відома російська співачка Христина Орбакайте поділилася емоційними кадрами зі своєю підростаючою донькою

Зірка опублікувала атмосферне сімейне відео на своїй сторінці в Instagram. Про це пише Politeka.net.

Так, на опублікованих кадрах 8-річна дочка співачки Клавдія щосили веселиться зі своїм батьком Михайлом Земцовим. Дівчинка навчається в США, проте зараз у неї святкові канікули. У зв'язку з цим вона проводить час зі своєю сім'єю і знімає забавні відео.

Так, на кадрах Клавдія з татом запально танцюють під пісню Орбакайте. Вони щосили демонструють різні забавні рухи, намагаючись перетанцювати один одного. При цьому, обидва явно отримують задоволення від того, що відбувається.

У коментарях тут же почали обговорювати ці веселі сімейні кадри.

"Папа - вогонь!", "щасливі які", "Вау, клас! Веселих канікул клаві!", "Справжні тіктокери", "завжди на позитиві! Як же приємно дивитися на вас! Молодці!", "Татко на висоті! Здоров'я і щастя всій родині!", "Як вона виросла. Принцеса", "взагалі вогонь, така дочка у вас красива", "яка Клавіша струнка, висока, а ноги.... Красиві і довгі. Модель вже готова!", "Молодці вся сім'я артистична", "Ну ось, А інтернет гуде про розлучення", "довгонога дівчинка!", "Копія тата! Навіть ноги і фігура", - пишуть люди.

Нагадаємо, Орбакайте показала подорослішала дочка, в мережі не приховують захоплення: "дуже красиві діти...".

Як повідомляла Politeka, Орбакайте і Кіркорова підловили удвох, поки інші сплять: несподівані кадри розбурхали мережу.

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