Дочь Аллы Пугачевой, известная российская певица Кристина Орбакайте поделилась эмоциональными кадрами со своей подрастающей дочкой

Звезда опубликовала атмосферное семейное видео на своей странице в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

Так, на опубликованных кадрах 8-летняя дочь певицы Клавдия вовсю веселится со своим отцом Михаилом Земцовым. Девочка учится в США, однако сейчас у нее праздничные каникулы. В связи с этим она проводит время со своей семьей и снимает забавные видео.

Так, на кадрах Клавдия с папой зажигательно танцуют под песню Орбакайте. Они вовсю демонстрируют разные забавные движения, стараясь перетанцевать друг друга. При этом, оба явно получают удовольствие от происходящего.

В комментариях тут же принялись обсуждать эти веселые семейные кадры.

«Папа - огонь!», «счастливые какие», «Вау, класс! Весёлых каникул Клаве!», «Настоящие тиктокеры», «Всегда на позитиве! Как же приятно смотреть на вас! Молодцы!», «Папочка на высоте! Здоровья и счастья всей семье!», «Как она выросла. Принцесса», «Вообще огонь, такая дочка у вас красивая», «Какая Клав стройная, высокая, а ноги.... Красивые и длинные. Модель уже готовая!», «Молодцы вся семья артистичная», «Ну вот, а интернет гудит о разводе», «Длинноногая девочка!», «Копия папы! Даже ноги и фигура», - пишут люди.

Напомним, Орбакайте показала повзрослевшую дочь, в сети не скрывают восторга: "Очень красивые дети...".

Как сообщала Politeka, Орбакайте и Киркорова подловили вдвоем, пока другие спят: неожиданные кадры взбудоражили сеть.

Также Politeka писала, что моложавая Орбакайте в тонком платье без лифчика произвела фурор: "Кристинка — само очарование".