Певица Кристина Орбакайте появилась перед всеми в платье с бездонным декольте, которое никого не оставило равнодушным
Как известно, в конце мая Кристине Орбакайте исполнилось 49 лет, однако дочь знаменитой певицы Аллы Пугачевой до сих пор восхищает молодым внешним видом и стройной фигурой.
Так, на светском мероприятии артистка появилась в смелом наряде – длинном платье бежевого цвета из тонкой ткани с глубоким вырезом на груди. Фотоснимок появился на одной из фан-страничек посвященной Кристине Орбакайте и ее семье, передает Politeka.net
Наряд удачно подчеркнул все прелести потянутой фигуры Кристины, а внушительно декольте без бюстгальтера приковало взгляды. Свой нежный образ певица дополнила волнистой укладкой и макияжем в стиле nude.
Тина Кароль получила по заслугам, неожиданное обращение певицы: "Больше ничего не умею..."
Новость о внезапной кончине Стаса Пьехи разлетелась по Сети, появились детали: "Его больше нет"
Лютые морозы до -14 и снег несутся на Украину, даты погодного удара: "До конца этой недели..."
Похороны легендарного Валентина Гафта обернулись позорным скандалом: "Вы с ума сошли?
"Кристинка- само очарование", - высказались фанаты в комментариях.
Ранее мы сообщали, Орбакайте потрясла цветущим видом на собственной кухне.
Певица позировала в блестящем халате, широко раскинув руки. В подписи звезда объяснила, с чем связана ее радость.
"Ура! Мы сняли клип на песню “Новый Год, Come on!“ Скоро релиз песни и клипа! Зажжем 💥", - сообщила Орбакайте.
Напомним, что Кристина Орбакайте в кожаном наряде заткнула за пояс молодых красоток: Пугачева может гордиться.
Как сообщала Politeka, красавцы-сыновья Кристины Орбакайте взбудоражили сеть, редкое фото: "Они совсем не похожи".
Также Politeka писала, что Кристина Орбакайте в мини наплевала на возраст, заткнув за пояс молодых звезд: «Стройняшечка!».