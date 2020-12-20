Певица Кристина Орбакайте появилась перед всеми в платье с бездонным декольте, которое никого не оставило равнодушным

Как известно, в конце мая Кристине Орбакайте исполнилось 49 лет, однако дочь знаменитой певицы Аллы Пугачевой до сих пор восхищает молодым внешним видом и стройной фигурой.

Так, на светском мероприятии артистка появилась в смелом наряде – длинном платье бежевого цвета из тонкой ткани с глубоким вырезом на груди. Фотоснимок появился на одной из фан-страничек посвященной Кристине Орбакайте и ее семье, передает Politeka.net

Наряд удачно подчеркнул все прелести потянутой фигуры Кристины, а внушительно декольте без бюстгальтера приковало взгляды. Свой нежный образ певица дополнила волнистой укладкой и макияжем в стиле nude.

"Кристинка- само очарование", - высказались фанаты в комментариях.

Ранее мы сообщали, Орбакайте потрясла цветущим видом на собственной кухне.

Певица позировала в блестящем халате, широко раскинув руки. В подписи звезда объяснила, с чем связана ее радость.

"Ура! Мы сняли клип на песню “Новый Год, Come on!“ Скоро релиз песни и клипа! Зажжем 💥", - сообщила Орбакайте.

Напомним, что Кристина Орбакайте в кожаном наряде заткнула за пояс молодых красоток: Пугачева может гордиться.

Как сообщала Politeka, красавцы-сыновья Кристины Орбакайте взбудоражили сеть, редкое фото: "Они совсем не похожи".

Также Politeka писала, что Кристина Орбакайте в мини наплевала на возраст, заткнув за пояс молодых звезд: «Стройняшечка!».