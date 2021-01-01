Відома російська співачка Христина Орбакайте привітала фоловерів з Новим роком та показала свою маленьку донечку

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку Орбакайте у соцмережі.

Так, в акаунті російської знаменитості з'явилось відео, на якому вона вітає підписників з Новим роком та висловлює побажання всього найкращого. До привітань приєдналась і донька Орбакайте - Клавдія.

"Новий 2021 рік, сome on!" - написала Орбакайте під відео.

Співачка побажала всім своїм фоловерам щастя, здоров'я, кохати і бути коханими, а також берегти одне одного і не ображати.

Під час привітання їй допомагала донька Клавдія, підказуючи нові побажання.

"Ось. Вустами дитини..." - зазначила Орбакайте.

В коментарях фоловери співачки також привітали її і маленьку Клавдію з Новим роком, і зазначили, що мама і донька - неймовірні красуні.

"У вас дуже гарні діти, Христино", "І вас з Новим роком! Всього найкращого!", "Христино, ви прекрасні", "Ви просто супер, красуні", "Красуні! Вас також з Новим роком", "Так приємно бачити вас щасливими", - пишуть в коментарях.

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