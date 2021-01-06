Российская певица Кристина Орбакайте поделилась трогательным семейным снимком

Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм Орбакайте опубликовала снимок, на котором позировала с любимым мужем Михаилом Земцовым и дочкой Клавдией.

Сама артистка была одета в миниатюрное белое платье на одно плечо. Красотка засветила стройные ножки и красивые плечи. Оригинальная прическа дополнила праздничный образ. Муж певицы был одет скромнее. Он позировал в брюках, белой рубашке и светлом жакете.

Но особое внимание поклонников привлекла внешность дочки звездного семейства Клавы. Она была одета в светлое пушистое платье, похожее на мамино. Сверху девочка набросила джинсовый пиджак. Клавдия улыбалась и выглядела как настоящая модель. Ее рост и длинные ножки удивили многих.

«С Рождеством. Новогодние Праздники продолжаются!! Мы желаем вам счастья и здоровья», - подписала фото Кристина.

В комментариях семью артистки стали поздравлять с праздником. Многие отметили, что 8-летняя дочка Кристины очень выросла и вытянулась.

«Необыкновенные», «Клава, такая красавица!», «Красивая семья», «Клава прелестная», «Вашу прекрасную семью с Рождеством!», «С Рождеством Вас и Вашу семью! Замечательное семейное фото! А как Клавуся подросла! Скоро маму догонит!», - пишут пользователи сети.

Напомним, что моложавая Орбакайте в тонком платье без лифчика произвела фурор: "Кристинка — само очарование".

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