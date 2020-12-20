Співачка Крістіна Орбакайте з'явилася перед усіма в сукні з бездонним декольте, яке нікого не залишило байдужим

Як відомо, в кінці травня Христині Орбакайте виповнилося 49 років, проте дочка знаменитої співачки Алли Пугачової досі захоплює молодим зовнішнім виглядом і стрункою фігурою.

Так, на світському заході артистка з'явилася в сміливому вбранні – довгій сукні бежевого кольору з тонкої тканини з глибоким вирізом на грудях. Фотознімок з'явився на одній з фан-сторінок присвяченій Христині Орбакайте та її родині, передає Politeka.net

Наряд вдало підкреслив всі принади потягнутої фігури Христини, а переконливо декольте без бюстгальтера прикувало погляди. Свій ніжний образ співачка доповнила хвилястим укладанням і макіяжем в стилі nude.

"Христинка - сама чарівність", - висловилися фанати в коментарях.

Раніше ми повідомляли, Орбакайте приголомшила квітучим видом на власній кухні.

Співачка позувала в блискучому халаті, широко розкинувши руки. У підписі зірка пояснила, з чим пов'язана її радість.

"Ура! Ми зняли кліп на пісню " Новий Рік, Come on!"Скоро реліз пісні і кліпу! Запалимо 💥", - повідомила Орбакайте.

Нагадаємо, що Крістіна Орбакайте в шкіряному вбранні заткнула за пояс молодих красунь: Пугачова може пишатися.

Як повідомляла Politeka, красені-сини Христини Орбакайте розбурхали мережу, рідкісне фото:"вони зовсім не схожі".

Також Politeka писала, що Крістіна Орбакайте в міні наплювала на вік, заткнувши за пояс молодих зірок: "Стройняшечка!».