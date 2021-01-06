Популярна українська співачка Настя Каменських душевно привітала українців своєю різдвяною піснею

Напередодні свята зірка поділилася зворушливим відео на своїй сторінці в Instagram, повідомляє Politeka.net.

На кадрах можна побачити, як Настя емоційно виконує свою пісню "Різдвяна". Зірка явно поглинена живою музикою і з задоволенням співає під неї.

"Вечір перед Різдвом особливий. Нехай він принесе мир Вашому дому і наповнить серця теплом і любов'ю. Зі святом, дорогі", - написала Каменських.

Для святкового відео вона вибрала елегантний, але в той же час спокусливий образ. Так, співачка виступає в довгій чорній сукні, яка чуттєво облягає її силует. При цьому, відкриті плечі і глибокий виріз на спідниці надають образу Каменських жіночності і пікантності.

Шанувальники співачки тут же почали засипати її компліментами, окремо зазначивши, як добре звучать її пісні українською.

"Шикарний голос, шикарна Настя! З Різдвом!", "Шикарна з наступаючим Різдвом", "з наступаючим Різдвом, Богиня", "така красива і пісня і Настя, з Різдвом", "дуже ніжна пісня", "Богиня, обожнюю, коли ти співаєш українською", "крутий кліп. Сукня бомба", "красива, талановита, завжди дивує, супер!", "Супер! Мурашки по шкірі! Розумниця", - пишуть люди в коментарях до виступу співачки.

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