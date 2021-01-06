Популярная украинская певица Настя Каменских душевно поздравила украинцев своей рождественской песней

В канун праздника звезда поделилась трогательным видео на своей странице в Инстаграм, сообщает Politeka.net.

На кадрах можно увидеть, как Настя эмоционально исполняет свою песню «Різдвяна». Звезда явно поглощена живой музыкой и с удовольствием поет под нее.

«Вечер перед Рождеством особенный. Пусть он принесёт мир вашему дому и наполнит сердца теплом и любовью. С праздником, дорогие», - написала Каменских.

Для праздничного видео она выбрала элегантный, но в то же время соблазнительный образ. Так, певица выступает в длинном черном платье, которое чувственно облегает ее силуэт. При этом, открытые плечи и глубокий вырез на юбке придают образу Каменских женственности и пикантности.

Поклонники певицы тут же принялись засыпать ее комплиментами, отдельно отметив, как хорошо звучат ее песни на украинском.

«Шикарный голос, шикарная Настя! С Рождеством!», «Шикарная с наступающим Рождеством», «С наступающим Рождеством, Богиня», «Такая красивая и песня и Настя, с Рождеством», «Очень нежная песня», «Богиня, обожаю, когда ты поешь на украинском», «Крутой клип. Платье бомба», «Красивая, талантливая, всегда удивляющая, супер!», «Супер! Мурашки по коже! Умница», - пишут люди в комментариях к выступлению певицы.

Напомним, похудевшая Каменских в платье-ночнушке засмущала раскованным видом: "Как Тина Кароль".

Как сообщала Politeka, игривая Каменских облачилась в латекс и соблазнила не только взглядом: «Ох, повезло Потапу!».

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