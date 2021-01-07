Згадуючи минулий рік, що став справжнім випробуванням для людства, хочеться вірити, що 2021-й дозволить, нарешті, видихнути

Астрологи переконані, що рік Білого металевого бика, який вже наступив, ідеально підходить для нових починань і проектів. Однак, експерти позначають особливі дати, які будуть більш вдалими, або, навпаки, небезпечними для багатьох людей. Можете відразу відзначити ці дні в календарі.

Так, серед сприятливих днів, експерти називають повний місяць, два дні сонцестояння і два - рівнодення.

Повний місяць, як відомо, трапляється щомісяця. Цього року він випадає на 28 січня, 27 лютого, 28 березня, 27 квітня, 26 травня, 24 червня, 24 липня, 22 серпня, 21 вересня, 20 жовтня, 19 листопада, 19 грудня.

Астрологи радять в ці дні здійснювати важливі вчинки: укладати договори, відправлятися в подорож, робити великі покупки тощо.

Правда, попереджають про деякі мінуси: в ці дні краще не призначати хірургічних операцій, також може бути підвищений емоційний фон (заспокоїти нерви можна, прийнявши ванну з невеликою кількістю молока або лавандовим маслом).

Також у списку успішних дат: 20 березня (весняне рівнодення); 21 червня (літнє сонцестояння); 22 вересня (осіннє рівнодення); 21 грудня (зимове сонцестояння).

Але найсприятливіший день у році, як стверджують астролоогі, - 14 травня через вдале розташування обох світил. У цей день можна сміливо вкладати гроші в різні проекти або купувати, наприклад, золото.

Що стосується несприятливих дат, то вони випадають на молодик. У 2021 році такі дні випадають на 13 січня, 11 лютого, 13 березня, 12 квітня, 11 травня, 10 червня, 10 липня, 8 серпня, 7 вересня, 6 жовтня, 5 листопада, 4 грудня.

У ці дні під забороною починання будь-яких справ, включаючи весілля й зачинання дітей. Також не можна здійснювати великі покупки або призначати важливі зустрічі.

Однак, найбільші небезпеки можуть підстерігати багатьох людей в дні місячних і сонячних затемнень: 26 травня (повне місячне затемнення); 10 червня (кільцеве сонячне затемнення); 19 листопада (часткове місячне затемнення); 4 грудня (повне сонячне затемнення).

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