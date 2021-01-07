Вспоминая прошлый вискосоный год, ставший настоящим испытанием для человечества, хочется верить, что 2021-й позволит, наконец, выдохнуть
Астрологи убеждены, что наступивший год Белого Металлического Быка идеально подходит для новых начинаний и проектов. Однако, эксперты обозначают особые даты, которые будут более удачными, или, наоборот, опасными для многих людей. Можете сразу отметить эти дни в календаре.
Так, среди благоприятных дней, эксперты называют полнолуния, два дня солнцестояния и два - равноденствия.
Полнолуние, как известно, случается каждый месяц. В этом году оно выпадает на 28 января, 27 февраля, 28 марта, 27 апреля, 26 мая, 24 июня, 24 июля, 22 августа, 21 сентября, 20 октября, 19 ноября, 19 декабря.
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Астрологи советуют в эти дни совершать важные поступки: заключать договоры, отправляться в путешествие, делать крупные покупки и так далее.
Правда, предупреждают о некоторых минусах: в эти дни лучше не назначать хирургических операций, также может быть повышен эмоциональный фон (успокоить нервы можно, приняв ванну с небольшим количеством молока или лавандовым маслом).
Также в списке успешных дат: 20 марта (весеннее равноденствие); 21 июня (летнее солнцестояние); 22 сентября (осеннее равноденствие); 21 декабря (зимнее солнцестояние).
Но самый благоприятный день в году, как утверждают астролооги, - 14 мая из-за удачного расположения обоих светил. В этот день можно смело вкладывать деньги в различные проекты или покупать, к примеру, золото.
Что касается неблагоприятных дат, то они выпадают на новолуние. В 2021 году такие дни выпадают на 13 января, 11 февраля, 13 марта, 12 апреля, 11 мая, 10 июня, 10 июля, 8 августа, 7 сентября, 6 октября, 5 ноября, 4 декабря.
В эти дни под запретом начинание любых дел, включая свадьбы и зачинание детей. Также нельзя совершать крупные покупки или назначать важные встречи.
Однако, самые большие опасности могут подстерегать многих людей в дни лунных и солнечных затмений: 26 мая (полное лунное затмение); 10 июня (кольцевое солнечное затмение); 19 ноября (частное лунное затмение); 4 декабря (полное солнечное затмение).
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