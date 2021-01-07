Вспоминая прошлый вискосоный год, ставший настоящим испытанием для человечества, хочется верить, что 2021-й позволит, наконец, выдохнуть

Астрологи убеждены, что наступивший год Белого Металлического Быка идеально подходит для новых начинаний и проектов. Однако, эксперты обозначают особые даты, которые будут более удачными, или, наоборот, опасными для многих людей. Можете сразу отметить эти дни в календаре.

Так, среди благоприятных дней, эксперты называют полнолуния, два дня солнцестояния и два - равноденствия.

Полнолуние, как известно, случается каждый месяц. В этом году оно выпадает на 28 января, 27 февраля, 28 марта, 27 апреля, 26 мая, 24 июня, 24 июля, 22 августа, 21 сентября, 20 октября, 19 ноября, 19 декабря.

Астрологи советуют в эти дни совершать важные поступки: заключать договоры, отправляться в путешествие, делать крупные покупки и так далее.

Правда, предупреждают о некоторых минусах: в эти дни лучше не назначать хирургических операций, также может быть повышен эмоциональный фон (успокоить нервы можно, приняв ванну с небольшим количеством молока или лавандовым маслом).

Также в списке успешных дат: 20 марта (весеннее равноденствие); 21 июня (летнее солнцестояние); 22 сентября (осеннее равноденствие); 21 декабря (зимнее солнцестояние).

Но самый благоприятный день в году, как утверждают астролооги, - 14 мая из-за удачного расположения обоих светил. В этот день можно смело вкладывать деньги в различные проекты или покупать, к примеру, золото.

Что касается неблагоприятных дат, то они выпадают на новолуние. В 2021 году такие дни выпадают на 13 января, 11 февраля, 13 марта, 12 апреля, 11 мая, 10 июня, 10 июля, 8 августа, 7 сентября, 6 октября, 5 ноября, 4 декабря.

В эти дни под запретом начинание любых дел, включая свадьбы и зачинание детей. Также нельзя совершать крупные покупки или назначать важные встречи.

Однако, самые большие опасности могут подстерегать многих людей в дни лунных и солнечных затмений: 26 мая (полное лунное затмение); 10 июня (кольцевое солнечное затмение); 19 ноября (частное лунное затмение); 4 декабря (полное солнечное затмение).

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