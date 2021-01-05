Астролог Влад Росс назвал знак Зодиака, которому улыбнется финансовая удача в январе

Как утверждает специалист, главным помощников в достижении целей для Стрельцов станет интуиция, передает "Главред".

Главной сферой, в котором вас на каждом шагу будет преследовать везение станет недвижимость.



Кроме того, успешными в январе будут и различные финансовые операции.

"Стрельцу в январе следует прислушиваться к интуиции, поскольку она часто будет его выручать и приводить к успеху…", – пояснил астролог.

Ранее Влад Росс предупредил, что у многих украинцев на протяжении месяца будут появляться идеи и блистательные решения, однако воплотить их в жизнь будет очень сложно.

Специалист уверяет, что трудности настигнут Водолеев, Тельцов, Скорпионов и Львов.



Одной из самых важных дат, астролог называет 13 января. Тогда произойдет новолуние, и этот день станет идеальным для выстраиваний планов.

Опасной датой будет 28 января. В этот день в 21:16 произойдет полнолуние, а 27-29 января могут негативно повлиять на ваше здоровье.

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