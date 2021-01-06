Астрологи назвали знаки Зодиака, у которых 2021 год сложится наилучшим образом
Успехов в различных сферах год Белого Быка принесет троим представителям Зодиакального круга, передает Slovofraza.
Овен
Специалисты рекомендуют рожденным под этим знаком Зодиака больше обращать внимание на интуицию и внутренний голос, поскольку 2021 станет для вас довольно удачным, а мысли, которые вам будут навязывать могут стать на пути к желаемым результатам. Особая удача настигнет Овнов на работе: вы получите шанс развить свой бизнес и обогатится в 2021 году. Вас ждут новые знакомства, а в семейно жизни - идиллия и взаимопонимание.
Трагедия с известным актером подкосила мужа Наташи Королевой Тарзана, кадры прощания: "Мир становится другим..."
Бывший муж Лорак встретился с их подросшей дочерью и показал, какой красоткой она стала: «Невероятно похожа на...»
Муж Дорофеевой Дантес на отдыхе смутил кадром с вывалившимся "хозяйством": "Мой размерчик"
Тайная жена Олег Винника в полупрозрачном платье засветила достоинства фигуры: "Молодая волчица"
Страстный Олег Винник публично прижался к тайной жене, кадры идиллии: «Я люблю!»
Дева
Представителям этого знака Зодиака буквально откроются глаза на новую жизнь. Новый год принесет Девам успех во всех начинаниях, а сомнения и опаски не помешают вам реализоваться. Удачно дела пойдут у вас и на работе: благодаря интуиции вы можете заключить прибыльные сделки. Благоприятное время наступит у вас и на любовном фронте.
Водолей
Рожденных под этим знаком Зодиака в 2021 году ждут яркие моменты. Астрологи советуют извлечь максимальную пользу с каждого дня, и тогда ваша жизнь превратиться в праздник.
Любимое дело будет приносить не только удовольствие, но и прибыль, в вас бурлят новые идеи. Личная жизнь полна романтики, вас любят и ценят, а вы отвечаете взаимностью и вполне счастливы.
Напомним, астролог Влад Росс рассказал, какие потрясения ждут Украину в 2021 году: "Старт экономического роста и..."
Как сообщала Politeka, астролог рассказал о прорыве, который ждет Украину в 2021 году: "есть одно условие"
Также Politeka писала, что масштабный бунт накроет Украину, люди взбешены решением Рады.