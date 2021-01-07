Різдвяний номер "Квартал 95" викликав бурю емоцій у публіки
Як передає Politeka.net, у Святвечір на офіційних сторінках "Ліги сміху" опубліковано відео з пародією на твір Миколи Гоголя "Ніч перед Різдвом "(щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).
Так, "кварталівці" в яскравих костюмах показали свою інтерпретацію знаменитої повісті - "Вечори на хуторі біля Диканьки. Різдвяна пародія".
Тут Оксана (кохана Вакули) замість горезвісних черевичків очікує від нареченого грошей, зокрема, на весілля. Її батько, козак Чуб у виконанні Сергія Сивохо, безсоромно задивляється на апетитних подружок дочки, а ось Солоха, яку зіграла Олена Кравець, запалила під сучасні ритми з дяком. Окремої уваги вартий чорт у виконанні Юрія Ткача, який у даному випадку був співробітником БАУ - "бісівських авіаліній України".
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Варто відзначити пародія "зайшла" не всім українцям: більшість "вилаяли" артистів за те, що вони висміяли свій народ.
"Що попало (((("
"Над своїм народом смієтеся, самі над собою"
"Раніше дивилася із задоволенням цю програму, а зараз перемикаю і не тільки я одна!"
"Супер! Мені сподобалося👏"
"Ролі майже всім під стать. Особливо Таня в ролі Оксани і Олена в ролі Солохи гармонійно виглядали!:)"
"Блютуз колонка мене порвала 🤣"
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"Вау, вони пробили днище"
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