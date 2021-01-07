Які ж вони милі!

Відома українська ведуча Леся Нікітюк порадувала шанувальників веселими фото

Як пише Рoliteka.net, нові знімки колишня ведуча шоу "Орел і решка" опублікувала на своїй сторінці Instagram.

Нікітюк зображена в білому махровому халаті і з рушником на голові у дворі будинку.

Поруч з телеведучою в кадрі-сніговик з носом-морквою, руками-гілочками і з прозорим пластиковим відром на голові. Що цікаво, снігу у дворі більше ніде немає, зеленіє газон.

"Я тебе зліпила з того що було...😁», - підписала фотографії ведуча.

У кадр потрапив також Лесин Рафік, песик породи вест-хайленд-уайт-тер'єр, який вже почав сам заробляти і навіть став меценатом.

Рафік вирішив поласувати морквою, яка служила сніговику носом.

Пост Нікітюк активно коментують.

"Зайченок, зацікавився овочевою вкусняшкою - не дали....«, "Леся принадність,😻 ти просто щось незвичайне на цій землі«," а потім полюбила?", "Він у вас вегетаріанець?", "А потім що було, то і полюбила", - пишуть користувачі Мережі.

Як розповідала Нікітюк раніше, тепер в її житті зміни, адже домашній улюблениць Рафік отримав справжню роботу.

"Він буде обличчям корму. І він буде меценатом - раз на місяць він буде розвозити цей корм в притулки. Тобто вже сам заробляє гроші", - розповіла ведуча.

Відомо, що собачку Нікітюк отримала в подарунок на день народження.

Нагадаємо, "вагітна" Леся Нікітюк приголомшила знімком із задоволеним Притулою.

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