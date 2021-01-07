Відома українська ведуча Леся Нікітюк порадувала шанувальників веселими фото
Як пише Рoliteka.net, нові знімки колишня ведуча шоу "Орел і решка" опублікувала на своїй сторінці Instagram.
Нікітюк зображена в білому махровому халаті і з рушником на голові у дворі будинку.
Поруч з телеведучою в кадрі-сніговик з носом-морквою, руками-гілочками і з прозорим пластиковим відром на голові. Що цікаво, снігу у дворі більше ніде немає, зеленіє газон.
"Я тебе зліпила з того що було...😁», - підписала фотографії ведуча.
Трагедія з відомим актором підкосила чоловіка Наташі Корольової Тарзана, кадри прощання: "Світ стає іншим..."
Комарова зі "Світ навиворіт" оточили автоматники, небезпечні кадри: "Це дуже непроста..."
Знайдено тіла 16-річного сина Геннадія Корбана з подругою, з'явилися кадри трагедії: що сталося
Розкута Дорофєєва показала свою безсоромність в костюмі з вирізами на стегнах: "Ну що за шедевр..."
Легендарна актриса-красуня пішла з життя після виписки, подробиці трагедії: "стала іконою жанру"
У кадр потрапив також Лесин Рафік, песик породи вест-хайленд-уайт-тер'єр, який вже почав сам заробляти і навіть став меценатом.
Рафік вирішив поласувати морквою, яка служила сніговику носом.
Пост Нікітюк активно коментують.
"Зайченок, зацікавився овочевою вкусняшкою - не дали....«, "Леся принадність,😻 ти просто щось незвичайне на цій землі«," а потім полюбила?", "Він у вас вегетаріанець?", "А потім що було, то і полюбила", - пишуть користувачі Мережі.
Як розповідала Нікітюк раніше, тепер в її житті зміни, адже домашній улюблениць Рафік отримав справжню роботу.
"Він буде обличчям корму. І він буде меценатом - раз на місяць він буде розвозити цей корм в притулки. Тобто вже сам заробляє гроші", - розповіла ведуча.
Відомо, що собачку Нікітюк отримала в подарунок на день народження.
Нагадаємо, "вагітна" Леся Нікітюк приголомшила знімком із задоволеним Притулою.
Як повідомляла Politeka, Леся Нікітюк терміново звернулася до українців за допомогою, в лікарні проблеми: "цього року...".
Також Politeka писала, що скандальну Никитюк" обчистили "прямо на зйомках, зірка розкрила деталі:" грабіжники забрали..."