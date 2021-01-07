Известная украинская ведущая Леся Никитюк порадовала поклонников веселыми фото

Как пишет Рoliteka.net, новые снимки бывшая ведущая шоу "Орел и решка" опубликовала на своей странице Instagram.

Никитюк запечатлена в белом махровом халате и с полотенцем на голове во дворе дома.

Рядом с телеведущей в кадре – снеговик с носом-морковкой, руками-веточками и с прозрачным пластиковым ведром на голове. Что интересно, снега во дворе больше нигде нет, зеленеет газон.

«Я тебя слепила из того что было...😁», - подписала фотографии ведущая.

В кадр попал также Лесин Рафик, песик породы вест-хайленд-уайт-терьер, который уже начал сам зарабатывать и даже стал меценатом.

Рафик решил полакомиться морковкой, которая служила снеговику носом.

Пост Никитюк активно комментируют.

«Зайченок, заинтересовался овощной вкусняшкой - не дали....», «Леся прелесть,😻 ты просто что-то необыкновенное на этой земле», «А потом полюбила?», «Он у вас вегетарианец?», «А потом что было, то и полюбила», - пишут пользователи Сети.

Как рассказывала Никитюк ранее, теперь в ее жизни перемены, ведь домашний любимиц Рафик получил настоящую работу.

«Он будет лицом корма. И он будет меценатом - раз в месяц он будет развозить этот корм в приюты. То есть уже сам зарабатывает деньги», - рассказала ведущая.

Известно, что собачку Никитюк получила в подарок на день рождения.

Напомним, "беременная" Леся Никитюк огорошила снимком с довольным Притулой.

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