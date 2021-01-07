Учасник шоу "Холостячка" Андрій Рибак, який був одним з фаворитів Ксенії Мішиної, розповів про свої переживання під час проекту

В інтерв'ю для YouTube-каналу True Story він зізнався, чого по-справжньому злякався під час зйомок і чому не наважувався піти, передає Politeka.net (щоб подивитися відео, скрольте сторінку до кінця).

Зірка "Ліги сміху" Андрій Рибак зізнався Ксенії Мішиній у своїх почуттях і відверто розповів про свої стосунки з дівчиною Аліною. Втім, незважаючи на всі зусилля, "холостячка" вибрала іншого. Гуморист зізнався: якби його "злили" раніше - було б набагато простіше пережити потрясіння. Чоловік сам збирався піти з проекту, проте його утримувала надія на відносини з Ксенією, яку та до останнього зберігала.

Довгий час Андрій намагався ставитися до шоу, як до розваги, проте один день кардинально змінив його ставлення:

"Якусь емоційну залученість я відчув десь на четвертому тижні, коли був день народження: ось ця вечірка, привітання, Ксюша дарувала подарунок, ми з нею спілкувалися, потім побачення було. Якось все нахлинуло по-іншому, хоча до цього мені було легше", - зізнався учасник.

Через деякий час після зйомок, Андрій Рибак прийшов до висновку, що переоцінив свої емоції і занадто гостро реагував на події.

"У мене дійсно були почуття до Мішиної в момент проекту. Це те, чого я боявся. Я опинився з дівчиною в закритих умовах, і сприйняв якусь прихильність, змагальність з іншими чоловіками, симпатію, і драматизував її",-зазначив актор. - "Я шкодую, що тоді не пішов".

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