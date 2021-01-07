В Україні вилучатимуть і обороту банкноти номіналом 1,2,5 і 10 гривень

У НБУ відзначають, що процес цей відбуватиметься поступово, тобто потрапляючи в банки, такі купюри не будуть більше повертатися в обіг, пише «Обозреватель».

Відзначається, що зазначені банкноти припинили друкувати і в міру зносу їх змінюють на відповідні монети. У підсумку в 2021 році частка паперових грошей цих номіналів значно скоротиться.

Поступово виводити з обігу будуть і монету номіналом 1 гривня старого зразка (жовтого кольору).

Разом з тим, важливо розуміти, що названі гривні все ж поки що залишаться платіжним засобом.

Однією з головних причин заміни банкнот на монети в НБУ називають бажання здешевити виробництво валюти.

Паперові гроші, особливо дрібних номіналів, зазвичай можуть перебувати в обороті рік-півтора, а монети можуть перебувати в обороті до 20 років. Як раніше заявляли в НБУ, це дозволить заощадити до 1 млрд грн на рік.

Зазначимо, також, що з 1 жовтня 2020 року в Україні вже перестали бути платіжним засобом банкноти гривні старих зразків, введені в обіг до 2003 року, а також монети номіналом 25 копійок.

Але їх ще можна обміняти:

у всіх українських банках-до 30 вересня 2021 року включно;

у Національному банку та уповноважених банках, а це: "Ощадбанк", "ПриватБанк", "Райффайзен Банк Аваль", "ПУМБ" — протягом трьох років до 30 Вересня 2023 року включно.

Таким чином поки в готівковому обігу залишаться тільки:

Розмінні монети номіналами 10 і 50 копійок;

оборотні монети номіналом 1 гривня старого зразка та номіналами 1, 2, 5 та 10 гривень зразків 2018 року;

банкноти номіналами 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 і 1000 гривень зразків 2003-2019 років.

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