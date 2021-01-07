В Україні вилучатимуть і обороту банкноти номіналом 1,2,5 і 10 гривень
У НБУ відзначають, що процес цей відбуватиметься поступово, тобто потрапляючи в банки, такі купюри не будуть більше повертатися в обіг, пише «Обозреватель».
Відзначається, що зазначені банкноти припинили друкувати і в міру зносу їх змінюють на відповідні монети. У підсумку в 2021 році частка паперових грошей цих номіналів значно скоротиться.
Поступово виводити з обігу будуть і монету номіналом 1 гривня старого зразка (жовтого кольору).
Трагедія з відомим актором підкосила чоловіка Наташі Корольової Тарзана, кадри прощання: "Світ стає іншим..."
Знайдено тіла 16-річного сина Геннадія Корбана з подругою, з'явилися кадри трагедії: що сталося
Анджеліна Джолі розбурхала образом у білій піжамі, засвітивши свої татуювання: "Краса і спокуса відразу"
Чоловік Насті Каменських Потап переборщив зі схудненням і став виглядати на 10 років старше: "Як донечка з татом..."
"Вічно вагітна": 42-річна українка народила 18-ту дитину, вразивши навіть лікарів, унікальні кадри
Разом з тим, важливо розуміти, що названі гривні все ж поки що залишаться платіжним засобом.
Однією з головних причин заміни банкнот на монети в НБУ називають бажання здешевити виробництво валюти.
Паперові гроші, особливо дрібних номіналів, зазвичай можуть перебувати в обороті рік-півтора, а монети можуть перебувати в обороті до 20 років. Як раніше заявляли в НБУ, це дозволить заощадити до 1 млрд грн на рік.
Зазначимо, також, що з 1 жовтня 2020 року в Україні вже перестали бути платіжним засобом банкноти гривні старих зразків, введені в обіг до 2003 року, а також монети номіналом 25 копійок.
Але їх ще можна обміняти:
- у всіх українських банках-до 30 вересня 2021 року включно;
- у Національному банку та уповноважених банках, а це: "Ощадбанк", "ПриватБанк", "Райффайзен Банк Аваль", "ПУМБ" — протягом трьох років до 30 Вересня 2023 року включно.
Таким чином поки в готівковому обігу залишаться тільки:
- Розмінні монети номіналами 10 і 50 копійок;
- оборотні монети номіналом 1 гривня старого зразка та номіналами 1, 2, 5 та 10 гривень зразків 2018 року;
- банкноти номіналами 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 і 1000 гривень зразків 2003-2019 років.
Нагадаємо про серйозний удар по кишенях, у скільки українцям обходиться держборг і що чекає в 2021 році: "по три тисячі гривень…»
Як повідомляла Politeka, Нацбанк випустив нові 20 гривень, як вони виглядають і чим незвичайні.
Також Politeka писала, що нові гроші хочуть ввести в Україні, озвучені важливі подробиці і терміни: "у Нацбанку вже заявили, що..."