В Украине будут изымать и оборота банкноты номиналом 1,2,5 и 10 гривен

В НБУ отмечают, что процесс этот будет происходить постепенно, то есть попадая в банки, такие купюры не будут больше возвращаться в оборот, пишет «Обозреватель».

Отмечается, что указанные банкноты прекратили печатать и по мере износа их меняют на соответствующие монеты. В итоге в 2021 году доля бумажных денег этих номиналов значительно сократится.

Постепенно выводить из оборота будут и монету номиналом 1 гривна старого образца (желтого цвета).

Вместе с тем, важно понимать, что названные гривны все же пока что останутся платежным средством.

Одной из главных причин замены банкнот на монеты в НБУ называют желание удешевить производство валюты.

Бумажные деньги, особенно мелких номиналов, обычно могут находиться в обороте год-полтора, а монеты могут находиться в обороте до 20 лет. Как ранее заявляли в НБУ, это позволит сэкономить до 1 млрд грн в год.

Отметим, также, что с 1 октября 2020 года в Украине уже перестали быть платежным средством банкноты гривны старых образцов, введенные в оборот до 2003 года, а также монеты номиналом 25 копеек.

Но их еще можно обменять:

во всех украинских банках - до 30 сентября 2021 года включительно;

в Национальном банке и уполномоченных банках, а это: "Ощадбанк", "ПриватБанк", "Райффайзен Банк Аваль", "ПУМБ" — в течение трех лет до 30 сентября 2023 года включительно.

Таким образом пока в наличном обращении останутся только:

разменные монеты номиналами 10 и 50 копеек;

оборотные монеты номиналом 1 гривна старого образца и номиналами 1, 2, 5 и 10 гривен образцов 2018 года;

банкноты номиналами 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 и 1000 гривен образцов 2003-2019 годов.

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