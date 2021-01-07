В Украине будут изымать и оборота банкноты номиналом 1,2,5 и 10 гривен
В НБУ отмечают, что процесс этот будет происходить постепенно, то есть попадая в банки, такие купюры не будут больше возвращаться в оборот, пишет «Обозреватель».
Отмечается, что указанные банкноты прекратили печатать и по мере износа их меняют на соответствующие монеты. В итоге в 2021 году доля бумажных денег этих номиналов значительно сократится.
Постепенно выводить из оборота будут и монету номиналом 1 гривна старого образца (желтого цвета).
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Вместе с тем, важно понимать, что названные гривны все же пока что останутся платежным средством.
Одной из главных причин замены банкнот на монеты в НБУ называют желание удешевить производство валюты.
Бумажные деньги, особенно мелких номиналов, обычно могут находиться в обороте год-полтора, а монеты могут находиться в обороте до 20 лет. Как ранее заявляли в НБУ, это позволит сэкономить до 1 млрд грн в год.
Отметим, также, что с 1 октября 2020 года в Украине уже перестали быть платежным средством банкноты гривны старых образцов, введенные в оборот до 2003 года, а также монеты номиналом 25 копеек.
Но их еще можно обменять:
- во всех украинских банках - до 30 сентября 2021 года включительно;
- в Национальном банке и уполномоченных банках, а это: "Ощадбанк", "ПриватБанк", "Райффайзен Банк Аваль", "ПУМБ" — в течение трех лет до 30 сентября 2023 года включительно.
Таким образом пока в наличном обращении останутся только:
- разменные монеты номиналами 10 и 50 копеек;
- оборотные монеты номиналом 1 гривна старого образца и номиналами 1, 2, 5 и 10 гривен образцов 2018 года;
- банкноты номиналами 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 и 1000 гривен образцов 2003-2019 годов.
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