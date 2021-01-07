Відома американська актриса і співачка Дженніфер Лопес розбурхала красою в мініатюрному купальнику

Як пише Politeka.net, у себе в Instagram зірка опублікувала фото з відпочинку. Красуня стояла спиною до камери, засвітивши свої апетитні сідниці, забруднені піском. Варто відзначити, що саме сідниці довгий час були головним достоїнством красуні. Ходили чутки, що вона навіть застрахувала їх.

На свіжому фото Джей Ло трималася за завязочки на трусиках, підкреслюючи свою тонку талію. Голову красуня прикрила симпатичною панамкою, а обличчя закрила сонцезахисними окулярами. Співачка напружила руки, подражнивши залізними м'язами. Бордовий купальник вдало гармоніював з засмаглою шкірою зірки.

"Пляжний нероба", - коротко підписала фото зірка.

У коментарях співачці залишили безліч приємних відгуків про її зовнішність. Не змовчала навіть українська телеведуча Леся Нікітюк, яка залишила комплімент під постом.

"Скільки ж тобі років?", "Шикарна жінка", «просто офігенна», "вогонь", "так мама!", "Яка дівчина", "досконалість", " дуже добре. Зі святом тебе і твою сім'ю», «справжня королева», «це те, що ви виявите, коли знайдете в словнику слово «досконалість», «я тут заради цього», - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що розпалена Дженніфер Лопес на тренуванні засвітила свої "ягідки" у відвертому топіку:"Ого, яка поза".

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