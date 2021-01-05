Відома американська актриса і співачка Дженніфер Лопес показала, як розважалася еа пляжі

Відома співачка, актриса і модель Дженніфер Лопес з'являється на публіці в стильних і розкішних образах, які не приховують її тіло. У той же час в повсякденному житті зірка вибирає Спортивний одяг і приховує обличчя від пильної уваги.

Як видно на особистому ролику артистки, зараз вона насолоджується вільним часом разом з сім'єю і не забуває залишити особистий простір собі. Позуючи на узбережжі, Лопес засвітила свою зачіску без накладних локонів і похвалилася заодно підкачаною фігурою в червоному бікіні без принтів.

Завершили Пляжний лук зірки акуратні прикраси і різнокольоровий яскравий халат з написом «Джей Ло» на спині.

Зовнішній вигляд 51-річної зірки не залишив шанувальників байдужими:

"Вау, вона Незрівнянна; Королева❤️; Моя любов❤; Богиня, завжди молода і розкішна; Люблю тебе❤️; королева зі значком🔥 🔥; вау Королева, ми любимо тебе♥♥️✨; ти виглядаєш такою щасливою ... Мені це подобається!; Мій погляд впав прямо на твої шикарні волосся !!! @jlo; така чудова 😍; я так люблю тебе, о боже!; Красиво❤️; Моя королева; найбільша мотивація❤️".

Дженніфер Лопес вважається однією з ікон стилю серед зірок, адже в 51 рік артистка може похвалитися не тільки бездоганною фігурою, але ще і вельми унікальним смаком по підбору образів.

На концертах співачка не боїться експериментів і одягає відкриті боді з блискітками, а в повсякденному житті віддає перевагу «вуличний стиль».

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