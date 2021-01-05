Известная американская актриса и певица Дженнифер Лопес показала, как развлекалась еа пляже

Известная певица, актриса и модель Дженнифер Лопес появляется на публике в стильных и роскошных образах, которые не скрывают ее тело. В то же время в повседневной жизни звезда выбирает спортивную одежду и скрывает лицо от пристального внимания.

Как видно на личном ролике артистки, сейчас она наслаждается свободным временем вместе с семьей и не забывает оставить личное пространство себе. Позируя на побережье, Лопес засветила свою прическу без накладных локонов и похвасталась заодно подкачаной фигурой в красном бикини без принтов.

Завершили пляжный лук звезды аккуратные украшения и разноцветный яркий халат с надписью «Джей Ло» на спине.

Внешний вид 51-летней звезды не оставил поклонников равнодушными:

«Вау, она бесподобная; Королева❤️; Моя любовь❤; Богиня, всегда молодая и роскошная; Люблю тебя ❤️; королева со значком🔥🔥; Вау королева, мы любим тебя 🙌🏻 ♥ ️✨; Ты выглядишь такой счастливой ... Мне это нравится!; Мой взгляд упал прямо на твои шикарные волосы !!! @jlo; Такая великолепная 😍; Я так люблю тебя, о боже!; Красиво❤️; Моя королева; Самая большая мотивация❤️».

Дженнифер Лопес считается одной из икон стиля среди звезд, ведь в 51 год артистка может похвастаться не только безупречной фигурой, но еще и весьма уникальным вкусом по подбору образов.

На концертах певица не боится экспериментов и надевает открытые боди с блестками, а в повседневной жизни предпочитает «уличный стиль».

Напомним, неугомонная Дженнифер Лопес взбудоражила фантазии, не вставая с кровати.

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