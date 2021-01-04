Відома американська актриса і співачка Дженніфер Лопес показала, завдяки чому у неї ідеальна фігура
Красуня у свій 51 рік виглядає чудово, а все завдяки тому, що вона ретельно стежить за собою, передає Politeka.net. Зірка регулярно ділиться в мережі кадрами своїх тренувань. Таким виявився і один з останніх постів співачки.
Артистка позувала, злегка нагнувшись, качаючи руки на тренажері. Накачане тіло знаменитості вражало. Ідеальний прес, тонка талія і пружні сідниці, які вона обтягнула темними лосинами.
Зірка прийняла досить ефектну позу, адже її бюст ледь не вивалювався з декольте крихітного топіка.
Дженніфер дивилася перед собою, відкривши губи. Її волосся здавалося вологим від поту.
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За 35 хвилин пост зібрав понад 400 тисяч лайків і багато коментарів. Користувачі мережі написали красуні багато приємних повідомлень.
"Ого, яка поза", - написав один з шанувальників.
Варто відзначити, що артистка у своїх інтерв'ю розкриває секрети привабливості. Крім занять спорту, красуня також правильно харчується.
Зірка застосовує дієту, яка спрямована на прискорення метаболізму. Основа раціону зірки - свіжі фрукти, овочі, зернові культури, яйця, м'ясо, риба і птиця. Продукти не повинні вміщати барвники, консерванти й хімікати.
Крім того, красуня ретельно і регулярно очищає обличчя. Після спортзалу, коли шкіра добре пропотіла, зірка очищає пори і зволожує шкіру кремом.
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