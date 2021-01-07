Известная американская актриса и певица Дженнифер Лопес взбудоражила красотой в миниатюрном купальнике

Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм звезда опубликовала фото с отдыха. Красотка стояла спиной к камере, засветив свои аппетитные ягодицы, испачканные песком. Стоит отметить, что именно ягодицы долгое время являлись главным достоинством красотки. Ходили слухи, что она даже застраховала их.

На свежем фото Джей Ло держалась за завязочки на трусиках, подчеркивая свою тонкую талию. Голову красотка прикрыла симпатичной панамкой, а лицо закрыла солнцезащитными очками. Певица напрягла руки, подразнив железными мышцами. Бордовый купальник удачно гармонировал с загорелой кожей звезды.

«Пляжный бездельник», - коротко подписала фото звезда.

В комментариях певице оставили множество приятных отзывов о ее внешности. Не смолчала даже украинская телеведущая Леся Никитюк, которая оставила комплимент под постом.

"Сколько же тебе лет?", «Шикарная женщина», «Просто офигенная», «Огонь», «Да мама!», «Какая девушка», «Совершенство», «Очень хорошо. С праздником тебя и твою семью», «Настоящая королева», «это то, что вы обнаружите, когда найдете в словаре слово «совершенство», «Я здесь ради этого», - пишут пользователи сети.

Напомним, что разгоряченная Дженнифер Лопес на тренировке засветила свои "ягодки" в откровенном топике: "Ого, какая поза".

Как сообщала Politeka, Дженнифер Лопес опьянила видом на пляже, засветив бюст: "Какая шоколадка".

Также Politeka писала, что Дженнифер Лопес потрясла видом в красном бикини, кадры без фотошопа: "О боже!".