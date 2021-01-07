Відома американська актриса і співачка Дженніфер Лопес захопила жарким видом в білосніжному бікіні

Не так давно Лопес розповіла про важливу для неї подію-вона нарешті презентувала і випустила в світ свій бренд косметики. Також артистка не стала приховувати гордість за виконану роботу і навіть показала результати перетворень з власною продукцією на своїй шкірі.

Кілька годин тому Лопес вирішила поділитися кадрами з демонстрацією свого відпочинку на пляжі разом з одним з косметичних продуктів. Таким чином Лопес хотіла підкреслити його корисність при відвідуванні пляжу.

На фото засмагла артистка позувала в білосніжному бікіні, насолоджуючись відпочинком на узбережжі і загоряючи в тиші з келихом напою поруч з собою. Голову Дженніфер прикрила капелюхом, зробивши акцент на бюсті.

У коментарях глядачі вітали Лопес із запуском бренду, а також почали захоплюватися красою і неймовірними формами зірки, адже в 51 вона виглядає вельми розкішно:

"Найкрасивіша жінка в світі 💙; така красива королева; Доброго ранку королева; чудова дівчина; Люблю твоє волосся; це дає мені мотивацію так✨ 😌; омг така красива❤️😫; завжди сильніше, це моя королева🔥; Ти моя мотивація; божеволію від цих вигинів", - написали фанати.

Дженніфер Лопес з'являється на публіці в стильних і розкішних образах, які не приховують її тіло. У той же час в повсякденному житті зірка вибирає Спортивний одяг і приховує обличчя від пильної уваги.

Як видно на особистому ролику артистки, зараз вона насолоджується вільним часом разом з сім'єю і не забуває залишити особистий простір собі. Позуючи на узбережжі, Лопес засвітила свою зачіску без накладних локонів і похвалилася заодно підкачаною фігурою в червоному бікіні без принтів.

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