Известная американская актриса и певица Дженнифер Лопес восхитила жарким видом в белоснежном бикини

Не так давно Лопес рассказала о важном для нее событии – она наконец-то презентовала и выпустила в свет свой бренд косметики. Также артистка не стала скрывать гордость за проделанную работу и даже показала результаты преображений с собственной продукцией на своей коже.

Несколько часов назад Лопес решила поделиться кадрами с демонстрацией своего отдыха на пляже вместе с одним из косметических продуктов. Таким образом Лопес хотела подчеркнуть его полезность при посещении пляжа.

На фото загорелая артистка позировала в белоснежном бикини, наслаждаясь отдыхом на побережье и загорая в тишине с бокалом напитка рядом с собой. Голову Дженнифер прикрыла шляпой, сделав акцент на бюсте.

В комментариях зрители поздравляли Лопес с запуском бренда, а также начали восхищаться красотой и невероятными формами звезды, ведь в 51 она выглядит весьма роскошно:

«Самая красивая женщина в мире 💙; Такая красивая королева; доброе утро королева; Великолепная девушка; Люблю твои волосы; это дает мне мотивацию да✨😌; Омг Такая красивая ❤️😫; Всегда сильнее, это моя королева🔥, какая же шоколадка;Ты моя мотивация; Схожу с ума от этих изгибов», - написали фанаты.

Дженнифер Лопес появляется на публике в стильных и роскошных образах, которые не скрывают ее тело. В то же время в повседневной жизни звезда выбирает спортивную одежду и скрывает лицо от пристального внимания.

Как видно на личном ролике артистки, сейчас она наслаждается свободным временем вместе с семьей и не забывает оставить личное пространство себе. Позируя на побережье, Лопес засветила свою прическу без накладных локонов и похвасталась заодно подкачаной фигурой в красном бикини без принтов.

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