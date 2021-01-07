Відома співачка і модель Тетяна Котова, колишня солістка ВІА Гра, показала себе і привітала зі святом
На фото красуня позувала в спідниці і кофтині. Тетяна виставила одну ніжку з-під задертого вбрання, хвалячись її ідеальністю. Котова доповнила образ капелюшком і чорними окулярами, а руки підняла вгору, захоплюючи фігурою. Дівчина сиділа за барною стійкою на вулиці. Знімок вийшов світлим і спокусливим, адже Тетяна не соромиться себе показати. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"З Різдвом
У цей світлий день бажаю всім нам помічати тільки хороше в людях і навколо себе. Знаходити добро у всьому, дарувати надію близьким і втілювати свої мрії, щиро вірити і ніколи не забувати про щастя. Бажаю цінувати все, що у нас є, і насолоджуватися кожною миттю свого життя...",- написала зірка.
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Фанати поставили більше двох тисяч лайків і написали коментарі:
"Яка приголомшлива фотографія"," яка ж прекрасна фотографія, мені дійсно дуже подобається", " Танечка яка ж ти хороша. Зі святом тебе взаємно. Здоров'я, щастя і жіночого довголіття", " Слава богу що у мене є Танюша!!! Світла і добра душа, талановита і чудова людина. хоч і онлайн", "Шикарні ноги!".
Ми писали, що колишня учасниця групи "ВІА Гра" Тетяна Котова похвалилася розкішним букетом від невідомого шанувальника.
У підписі Котова зазначила, що «мільйон червоних троянд», - це її слабкість.
«У кожної дівчини є свої слабкості. Так що там говорити ... у чоловіків теж: красиві машини, красиві жінки.
А для нас - це «мільйон червоних троянд» .Нехай нам завжди дарують чудові і ароматні квіти просто так і без приводу », - написала артистка.
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