Известная певица и блогерша Татьяна Котова, бывшая солистка группы "ВИА Гра" сверкнула безупречной фигурой на новом фото

Как передает Politeka.net, звездная красотка выложила на своей странице в Инстаграм соблазнительное фото, на котором ее можно увидеть в достаточно откровенном образе. Девушка любит кружить головы фанатам.

Перед камерой Таня появилась в синем халатике, котороый набросила на обнаженное тело, но это ее совсем не смущает, она весело позировала фотографу, прикрыв пышную грудь и выставив напоказ свои стройные ножки.

"Кстати, все заметили, что меня стало больше в ежедневных стори? Стараюсь показывать побольше работы, жизни.. что ещё хотели бы видеть там чаще?", - спросила красотка у своих поклонников.

Новая фотография собрала массу восторженных отзывов.

"Шикарно выглядите Татьяночка дорогая, вам идёт такой цвет",

"Да, я рада, что вас действительно стало больше, обожаю смотреть вас 🔥🔥", "Определённого стало намного больше мне это безумно нравится потому что уже давно не было новостей", " Хотелось бы увидеть, как вы проводите свободное время", " Да, я заметила. У вас безумно интересная жизнь❤️❤️❤️", - высказались в сети.

Ранее мы сообщали, что Татьяна Котова восхитила новым смелым образом.

Знаменитость выбрала образ "горячего ковбоя": на девушке надет черный слитный купальник лишь немного прикрытый полупрозрачной тканью, на голове – ковбойская шляпа.

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