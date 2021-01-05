Известная модель и певица Татьяна Котова, бывшая солистка группы ВИА Гра, показала себя в смелом образе и рассказала о любимой вещи

На фото красотка показала себя в красном купальнике, который еле вместил пышный бюст Котовой. Татьяна стояла в бассейне, оставив волосы распущенными, за которые взялась руками. Девушка выгнулась, хвастаясь аппетитными формами, благодаря чему кадр получился очень соблазнительным. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Покажи мне свой любимый купальник", - предложил один из фанатов Татьяне.

Котова в ответ на это опубликовала фотографию в красном купальнике.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, так как кадр был опубликован в сторис инстаграм, но обычно звезду засыпают комплиментами:

"Абсолютно согласна с вами. Как и с заявлением , от неимущих мужчин, о том что женщинам нужны только деньги!", "Татьяна ты классная", "Согласна, многие мужчины считают, что это просто тупая трата денег, но они не задумываются, что это приятно их любимым)", "Какое красивое бельё на тебе, шикарная", "Красотка нереальная, если честно, то я просто в восторге от тебя".

Сообщалось, что бывшая участница группы "ВИА Гра" Татьяна Котова сверкнула упругими прелестями в откровенном образе.

Певица опубликовала на своей странице в соцсети "Инстаграм" новое горячее фото из Москвы, на котором предстала в одном лишь нижнем белье.

Напомним, экс-ВИА Гра Котова без белья устроила сеанс соблазна прямо на кухне

А еще Politeka писала, что экс-ВИА Гра Котова шаловливо отодвинула халатик, заставивив любоваться красотой тела

Также Politeka сообщала, что экс-ВИА Гра Татьяна Котова сбросила трусики и обратилась к сильному полу



