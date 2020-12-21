Перед такой не устоишь

Известная модель и певица Татьяна Котова, бывшая солистка группы "ВИА Гра", показала себя и рассказала о сиянии

На кадрах Котова показалась в блестящем платье и на каблуках. Красотка гладила свое тело и демонстрировала страсть. Волосы у девушки остались распущенными, а образ модель дополнила макияжем. Кадры получились очень соблазнительными и горячими, что сразу заметили фанаты. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Сияй, сияй.Если твое тело.Во тьме увижу не я. Сияй. Для меня боль убитый мотив. Я за тобой по пятам. Ты от меня, но не улетай. Просто сияй. Просто сияй", - написала звезда.

Фанаты посмотрели ролик почти 80 тысяч раз и написали комментарии:

"Ослепла", "Пересмотрела несколько раз, зарядили энергией и позитивом", "Какое видео красивое, платье отпад, очень красивое", "Мелодия в видео. Подскажите название", "Тебе отлично подходят обтягивающие платья, хорошо выглядишь", "С наступающим Новым годом, сияй и свети прелестная звезда!", "Сияешь ярче звезды", "Ты слишком идеальна".

Мы сообщали, что бывшая участница трио ВИА Гра Татьяна Котова приспустила белье, покорив фанатов упругими формами.

Так, на опубликованном снимке Котова позирует, приспустив белье до предела и соблазнительно закинув руку вверх. Глаза красотки при этом были прикрыты повязкой. Поклонников знаменитость избавила от возможности высказаться об идеальном теле кумира, выбросив ролик у себя в карусели Stories.

Напомним, соблазнительная экс-ВИА Гра Котова устроила жаркие шалости с красоткой-сестрой

А еще Politeka писала, что экс-ВИА Гра разделась до белья и засмущала своей розой в раскованной позе

Также Politeka сообщала, что полностью раздетая красотка из "ВИА Гры" завлекла на свои шелковые простыни



