Известная певица и модель Татьяна Котова, бывшая солистка группы "ВИА Гра", показала себя в пятничном настроении

На фото Котова позирует в пижаме и пушистых тапочках. Красотка сидела на барном стуле, а вокруг можно увидеть подружек и сестру певицы. Все девушки держали в руках бокалы с напитками и улыбались. Кадр получился очень светлым и привлекательным. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Настроение игривое: коктейлей с утра, блеска пижам побольше, улыбок подруг и поводов для праздника нескончаемых, сегодня пятница.

А какое настроение у тебя сейчас, чувствуешь приближение праздника?", - написала красотка под фото.

Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:

"Буду отмечать Новый Год с родными Надоели клубы, тусовки !!!", "Я уже вся в предвкушении праздника, настроение на высоте)", "Я чувствую себя плохо, а не праздника пью чай и окутана в одеяло, не хватает мужа чтоб обнял и лёг рядом", "У Вас пижамная вечеринка или пижамный утренник?", "Настроение огонь.С нетерпением жду праздников и окончания этого негативного года".

Сообщалось, что бывшая участница группы "ВИА Гра" Татьяна Котова сверкнула упругими прелестями в откровенном образе.

Красотка предстала в одном лишь нижнем белье. Белый комплект подчеркнул ее природные достоинства и прикрыл лишь самые интимные места, а кружевные подвязки для чулков и роза в руке придали кадру еще большей пикантности.

Напомним, полностью раздетая красотка из "ВИА Гры" завлекла на свои шелковые простыни

А еще Pollteka писала, что экс-ВИА Гра Котова в прозрачных кружевах сверкнула своей розочкой

Также Politeka писала, что жгучая экс-ВИА Гра Котова шаловливо расставила ноги перед камерой



