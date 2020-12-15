Известная певица и модель Татьяна Котова, бывшая солистка группы "ВИА Гра", показала себя в нежном образе

На фото Татьяна позировала в шелках, лежа на кровати. Красотка прикрыла нежной тканью только самые пикантные места, оставив место для фантазии. Девушка смотрела в объектив камеры, а волосы оставила распущенными. Кадр получился очень соблазнительным и легким. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Мой декабрь почти без сна, поздно ложусь, мало сплю. Стараюсь успевать заниматься спортом, питаться полезным, планирую сразу несколько проектов на следующий год, работаю на съемках все чаще организатором и моделью и всеми сразу", - написала звезда под фото.

Фанаты поставили почти 10 тысяч лайков и написали комментарии:

"Шикарная, самая красивая, нежная, Татьяна", "Не помните реквизит!!)", "Да, медитации не помешали бы", "Так соблазнительно на этом белье!", "У меня очень много работы, уже хочется отдыхать", "Соблазнительная", "Какая же ты прекрасная! У меня сейчас куча дел, надеюсь, что всё скоро закончится".

Мы писали, что известная певица и модель Татьяна Котова, бывшая участница группы "ВИА Гра", разоткровенничалась с фанатами, сидя в авто.

Она смотрит в камеру в лучах солнца. Образ дополняет идеальный макияж, который подчеркивает красивое лицо звезды.

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