Известная модель и певица Татьяна Котова, бывшая солистка группы ВИА Гра, показала себя и рассказала о путешествиях

На фото красотка была в фартуке и без белья. Котова стояла на кухне возле продуктов и собралась готовить пиццу. Волосы девушка оставила распущенными, а руками взялась за стол. Кадр получился интересным и даже немного соблазнительным, ведь Татьяна любит показывать себя не стесняясь. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Я придумала один интересный способ утолить жажду к путешествиям.

Секрет в том, чтобы готовить фирменное блюдо той страны, которую хочется посетить.

Сегодня у нас итальянская пицца по вкусному и лёгкому рецепту, кто не нашёл ещё в сторис рецепт, делюсь здесь", - написала звезда под фото.

"Нет слов , обожаю пиццу !!! Надо срочно приготовить по вашему рецепту", "Отличная идея не носить нижнее белье на кухне", "Уже так аппетитно!".

Сообщалось, что известная певица и блогерша Татьяна Котова сверкнула безупречной фигурой на новом фото.

Перед камерой Таня появилась в синем халатике, который набросила на обнаженное тело, но это ее совсем не смущает, она весело позировала фотографу, прикрыв пышную грудь и выставив напоказ свои стройные ножки.

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