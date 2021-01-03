Известная модель и певица Татьяна Котова, бывшая солистка группы ВИА Гра, показала себя и рассказала о путешествиях
На фото красотка была в фартуке и без белья. Котова стояла на кухне возле продуктов и собралась готовить пиццу. Волосы девушка оставила распущенными, а руками взялась за стол. Кадр получился интересным и даже немного соблазнительным, ведь Татьяна любит показывать себя не стесняясь. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
"Я придумала один интересный способ утолить жажду к путешествиям.
Секрет в том, чтобы готовить фирменное блюдо той страны, которую хочется посетить.
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Сегодня у нас итальянская пицца по вкусному и лёгкому рецепту, кто не нашёл ещё в сторис рецепт, делюсь здесь", - написала звезда под фото.
"Нет слов , обожаю пиццу !!! Надо срочно приготовить по вашему рецепту", "Отличная идея не носить нижнее белье на кухне", "Уже так аппетитно!".
Сообщалось, что известная певица и блогерша Татьяна Котова сверкнула безупречной фигурой на новом фото.
Перед камерой Таня появилась в синем халатике, который набросила на обнаженное тело, но это ее совсем не смущает, она весело позировала фотографу, прикрыв пышную грудь и выставив напоказ свои стройные ножки.
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