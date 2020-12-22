Известная модель и певица Татьяна Котова, бывшая солистка группы ВИА Гра, показала себя в необычном образе

На фото красотка позирует в блузке и без трусиков. Образ модель дополнила шляпкой, которую натянула на глаза. Звезда стояла в профиль к камере и хвасталась идеальными изгибами ягодиц, которые совсем не смущалась показать. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку.

"Мужчина, помни! В отношениях с женщиной главное - не главное, а не главное - главное", - написала звезда под фото.

Фанаты поставили полторы тысячи лайков и написали комментарии:

"Ну да, женщины очень сложные, им просто надо понять", "Не перестаю восхищаться вашей фигурой Татьяна", "Восхищаюсь твоей фигурой, красотка!!!", "Атмосфера", "Всегда удивляют те, кто пишет умные цитаты с голой пятой точкой", "Нас нельзя понять, потому что мы сами не знаем чего хотим)", "я с тобой полностью согласна", "Все увеличили картинку? Признавайтесь", "это точно, фотография замечательная)".

Сообщалось, что бывшая солистка популярного трио «ВИА Гра» Татьяна Котова соблазнила безупречной красотой, оседлав стул.

Так, на фотографии Котова позирует в мини-топе красного цвета и юбке с разрезом. Девушка эффектно умостилась на стуле, поглядывая в сторону. Образ знаменитость решила дополнить шляпой и безупречным макияжем.

Напомним, экс-ВИА Гра Котова в платье из "золота" заставила учащенно биться сердце

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