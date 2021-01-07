Известная певица и модель Татьяна Котова, бывшая солистка ВИА Гра, показала себя и поздравила с праздником

На фото красотка позировала в юбке и кофточке. Татьяна выставила одну ножку из-под задранного наряда, хвастаясь ее идеальностью. Котова дополнила образ шляпкой и черными очками, а руки подняла вверх, восхищая фигурой. Девушка сидела за барной стойкой на улице. Снимок получился светлым и соблазнительным, ведь Татьяна не стесняется себя показать. Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на профиль знаменитости в одной из социальных сетей.

"С Рождеством

В этот светлый день желаю всем нам замечать только хорошее в людях и вокруг себя. Находить добро во всем, дарить надежду близким и воплощать свои мечты, искренне верить и никогда не забывать о счастье. Желаю ценить всё, что у нас имеется, и наслаждаться каждым мгновением своей жизни...", - написала звезда.

Фанаты поставили более двух тысяч лайков и написали комментарии:

"Какая потрясающая фотография", "Какая же прекрасная фотография, мне действительно очень нравится", "Танечка какая же ты хорошая. С праздником тебя взаимно. Здоровья, счастья и женского долголетия", "Слава богу что у меня есть Танюша!!! Светлая и добрая душа , талантливый и замечательный человек. хоть и онлайн", "Шикарные ноги!".

Мы писали, что бывшая участница группы "ВИА Гра" Татьяна Котова похвасталась роскошным букетом от неизвестного поклонника.

В подписи Котова отметила, что «миллион алых роз», - это ее слабость.

«У каждой девушки существуют свои слабости. Да что там говорить... у мужчин ведь тоже: красивые машины, красивые женщины.

А для нас - это «миллион алых роз».Пусть нам всегда дарят чудесные и ароматные цветы просто так и без повода», - написала артистка.

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