Известная певица и модель Татьяна Котова, бывшая солистка ВИА Гра, показала себя и поздравила с праздником
На фото красотка позировала в юбке и кофточке. Татьяна выставила одну ножку из-под задранного наряда, хвастаясь ее идеальностью. Котова дополнила образ шляпкой и черными очками, а руки подняла вверх, восхищая фигурой. Девушка сидела за барной стойкой на улице. Снимок получился светлым и соблазнительным, ведь Татьяна не стесняется себя показать. Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на профиль знаменитости в одной из социальных сетей.
"С Рождеством
В этот светлый день желаю всем нам замечать только хорошее в людях и вокруг себя. Находить добро во всем, дарить надежду близким и воплощать свои мечты, искренне верить и никогда не забывать о счастье. Желаю ценить всё, что у нас имеется, и наслаждаться каждым мгновением своей жизни...", - написала звезда.
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Фанаты поставили более двух тысяч лайков и написали комментарии:
"Какая потрясающая фотография", "Какая же прекрасная фотография, мне действительно очень нравится", "Танечка какая же ты хорошая. С праздником тебя взаимно. Здоровья, счастья и женского долголетия", "Слава богу что у меня есть Танюша!!! Светлая и добрая душа , талантливый и замечательный человек. хоть и онлайн", "Шикарные ноги!".
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