Відома модель Альона Омович, яку називають українською Кардаш'ян, показала себе в басейні

На фото красуня позує в світлому купальнику, а волосся зібрала в хвіст. Зірка була наполовину в водичці і розвернулася спиною, хвалячись пружними сідницями, які практично не були прикриті. Модель дивилася в об'єктив камери, зовсім не бентежачись своїх форм, тому кадр вийшов досить пікантним. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Гаряча чи холодна?",- написала Омович.

Фанати поставили понад 20 тисяч лайків і написали коментарі:

"Питання !без жартів. Рідина в імплантах замерзає?", "Виглядають чудові красуні"," Олена дуже гаряча"," з тобою не біда", " Абсолютно шикарна цукерка !!!", "Господи. Можна було, ще більше розтягнути, ці булочки?)))) ", "як я люблю фотки зимові", "ти завжди змушуєш все танути через тебе", " Кеті Перрі?", "Акуратніше, силікончик не відморозь".

Повідомлялося, що популярна модель Олена Омович підбирає для нових фотосесій найсміливіші вбрання.

На одному з фан-акаунтів з'явилося фото з Омович, яка позувала в простому яскраво-салатовому боді і підкреслила завдяки ньому свої сідниці, в які раніше вставила імпланти. Дівчина виставила напоказ фігуру за допомогою вдалого ракурсу перед дзеркалом.

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