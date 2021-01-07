Известная модель Алена Омович, которую называют украинской Кардашьян, показала себя в бассейне

На фото красотка позирует в светлом купальнике, а волосы собрала в хвост. Звезда была наполовину в водичке и развернулась спиной, хвастаясь упругими ягодицами, которые практически не были прикрыты. Модель смотрела в объектив камеры, совсем не смущаясь своих форм, поэтому кадр получился довольно пикантным. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Горячая или холодная?", - написала Омович.

Фанаты поставили более 20 тысяч лайков и написали комментарии:

"Вопрос !без шуток. Жидкость в имплантах замерзает?", "Выглядящие великолепные красотки", "Алена очень горячая", "С тобой не беда", "Абсолютно шикарная конфетка !!!", "Господи. Можно было, ещё больше растянуть, эти булочки?))))", "как я люблю фотки зимние", "Ты всегда заставляешь все таять из-за тебя", "Кэти Перри?", "Аккуратней, силикончик не отморозь".

Сообщалось, что популярна модель Алена Омович подбирает для новых фотосессий самые смелые наряды.

На одном из фан-аккаунтов появилось фото с Омович, которая позировала в простом ярко-салатовом боди и подчеркнула благодаря нему свои ягодицы, в которые ранее вставила импланты. Девушка выставила напоказ фигуру при помощи удачного ракурса перед зеркалом.

Напомним, украинская Кардашьян не смогла втиснуть свои безразмерные прелести в узкое платье

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