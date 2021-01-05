Известная модель Алена Омович, которую называют украинской Кардашьян, рассказала о собственных секретах красоты

Красотка с пышными формами и необычно-тонкой талией занимается рекламными фотосессиями довольно давно. За несколько лет своей работы девушка успела не только прославиться, но и получила собственную «армию» анти-фанатов, обсуждающих ее образ жизни и внешность.

Алена не скрывает пластических операций, которые делала ранее, а также открыто говорит о всех косметических манипуляциях, что проводит в салоне красоты. В этот раз девушка поделилась серией фото до и после посещения косметолога.

«Сегодня я делала супер крутую процедуру увлажнения кожи. Зимой, мы замечаем изменения на лице в виде сухости кожи, красноты и потери упругости. Предшественники этому, сухой воздух в доме и ветреный на улице, авитаминоз организма и недостаток солнечных дней. А благодаря новому биоревитализанту вы на долгое время забудете о дискомфорте на лице. 😈», - рассказала Алена.

Пользователи сети отреагировали довольно неоднозначно:

«Нам не нужно мазать или увлажнять,мы и так красивые европейцы; Какая же ты красивая🙏🏻; Глазам своим не верю, наконец-то она одета нормально и вообще одета..Почки будут благодарны тебе за это)); Хорошая кукла Барби😘; Наконец-то оделась. Ладно бы свои формы, а то с резиной внутри; Косметолог тоже супер😘; как близнецы, лицо ж не резиновое...».

До этого Алена Омович показала себя в образе миссис Клаус. На фото красотка позировала в чулках и лифе, а образ дополнила красной шапочкой.

Звезда решила не надевать трусики, делая снимок максимально горячим. Омович снимала себя сверху, акцентируя внимание на бюсте в декольте. Алена высунула язык и совсем не стеснялась хвастаться бюстом.

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