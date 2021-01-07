Відома модель Кайлі Дженнер спокушає формами, як і її сестра, Кендалл
У обох красунь є мільйони фанатів, які іноді порівнюють обох сестричок, пише Politeka.net.
Так, пишногруда Кайлі й струнка Кендалл постали в одних халатиках. Перша приспустила одяг, який ледь не ковзав по її шовковому тілу. Шикарна красуня навіть притримала тканину, стиснувши свої груди рукою.
Завершила її образ біла перука і її фірмовий макіяж. Красуня дивилася в камеру і посміхалася.
На іншому фото Кайлі й зовсім розкрила халатик, демонструючи пишні груди у всій красі. Крім того, безсоромниця злегка задерла тканину, блиснувши красивими ніжками.
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На порівняльному фото Кендалл позувала в білосніжному халаті також злегка його приспустивши, давши насолодитися жаркими видами.
Крім того, таке своєрідне надягання надавало знімкам великої пікантності, чого обидві і домагалися.
"Дженнери", - написав автор поста.
Фото були оприлюднені в поки непопулярному фан-акаунті, тому воно не зібрало багато лайків і коментарів.
"Троянди розцвіли", - написав один з шанувальників.
Раніше ми писали, що Кайлі і її сестра Кедалл Дженнер зробили кілька пластичних операцій, щоб виглядати так ефектно, як зараз.
Обидві росли в сім'ї спортсмена-легкоатлета Вільяма Дженнера, який не так давно поміняв стать і тепер його звуть Кейтлін, а також теледіви Кріс Дженнер.
Всі знімалися у відомому реаліті-шоу" Сімейство Кардашьян", закриття якого планується у 2021 році.
Нагадаємо, пустотлива Кайлі Дженнер похвалилася мокрими "близнючками" в ниточках бікіні
А ще Politeka писала, що Кайлі Дженнер в червоній білизні пограла з фантазіями, підійшовши до дзеркала занадто близько
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