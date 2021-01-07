Відома модель Кайлі Дженнер спокушає формами, як і її сестра, Кендалл

У обох красунь є мільйони фанатів, які іноді порівнюють обох сестричок, пише Politeka.net.

Так, пишногруда Кайлі й струнка Кендалл постали в одних халатиках. Перша приспустила одяг, який ледь не ковзав по її шовковому тілу. Шикарна красуня навіть притримала тканину, стиснувши свої груди рукою.

Завершила її образ біла перука і її фірмовий макіяж. Красуня дивилася в камеру і посміхалася.

На іншому фото Кайлі й зовсім розкрила халатик, демонструючи пишні груди у всій красі. Крім того, безсоромниця злегка задерла тканину, блиснувши красивими ніжками.

На порівняльному фото Кендалл позувала в білосніжному халаті також злегка його приспустивши, давши насолодитися жаркими видами.

Крім того, таке своєрідне надягання надавало знімкам великої пікантності, чого обидві і домагалися.

"Дженнери", - написав автор поста.

Фото були оприлюднені в поки непопулярному фан-акаунті, тому воно не зібрало багато лайків і коментарів.

"Троянди розцвіли", - написав один з шанувальників.

Раніше ми писали, що Кайлі і її сестра Кедалл Дженнер зробили кілька пластичних операцій, щоб виглядати так ефектно, як зараз.

Обидві росли в сім'ї спортсмена-легкоатлета Вільяма Дженнера, який не так давно поміняв стать і тепер його звуть Кейтлін, а також теледіви Кріс Дженнер.

Всі знімалися у відомому реаліті-шоу" Сімейство Кардашьян", закриття якого планується у 2021 році.

Нагадаємо, пустотлива Кайлі Дженнер похвалилася мокрими "близнючками" в ниточках бікіні

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