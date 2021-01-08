Популярна співачка Тіна Кароль показала справжню себе без макіяжу і прикрас

Популярна артистка звикла вражати мережу яскравими образами в дизайнерських нарядах і з нюдовим макіяжем на обличчі. При цьому головною фішкою знаменитості є червона помада, з якою Кароль з'являється чи не на кожному важливому заході.

У той же час вдома або на відпочинку, а також поза роботою співачка намагається не наносити макіяж, щоб не псувати шкіру. Зірка не тільки уникає уваги, але і в повсякденних справах не показує особистих кадрів. Як виняток Тіна періодично демонструє підготовку до концертів або ж кадри з роботи в студії.

Як видно на невеликому ролику, цього разу Кароль засвітилася в незвичайному втомленому вигляді, який спантеличив шанувальників. На їхню думку, співачка виглядала без макіяжу не так, як зазвичай, а занадто знеможеною і навіть депресивною.

"Тепер, коли дивлюся історії Тіни постійно в голові :" а Куди я прийшла " Врятуйте🤣 🤣 🤣; ви чудова талановита співачка України справжня без пафосна, успіхів вам, і нових натхнень; незвично і не зрозуміло....; Все загадками не так як всі....; Не впізнаю... Я подумала, що це Оля Полякова... 🙄 ; Тіна тобі йде без💄"»

Кілька днів тому в мережі з'явилися архівні фото, зроблені під час зустрічі телеведучої для запису чергового випуску шоу "Світське життя" з Тіною Кароль. Тоді, чотири роки тому, Катерина приїхала спеціально до заміського будинку співачки і влаштувала тій оригінальне привітання.

Варто відзначити, що 25-го січня Тіна Кароль святкує свій день народження, тому в мережі продовжують з'являтися фото з даної зустрічі знаменитостей.

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