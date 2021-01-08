Стало відомо, як Ксенія Мішина з шоу "Холостячка" і її фаворит Олександр Еллерт виглядали до того, як стали популярними

Знімок був опублікований у фанатському Instagram-акаунті "Холостячка".

На архівному фото можна милуватися повненькою Ксенією Мішиной, і, як підказують в коментарях, їй тут 18 років.

"Ксенія Мішина та Олександр Еллерт, давні фото", - йдеться у підписі до публікації.

Що стосується Олександра Еллерта, то він за кілька років не надто змінився. На старому знімку обранець "холостячки" схожий на "ботаніка", а родзинки додають окуляри.

"Це вона ще м'ясо їла", "Ксю взагалі на себе не схожа", "Саша не сильно змінився, а ось Ксенія-зовсім як інша людина", " це Мішина? Капець змінилася", "Ксюшу хрін дізнаєшся"," на Андрія схожий з "Не родись красивою", " в бліці вона говорила, що ніяких операцій і уколів вона не робила.Брови її, вії її, губи не збільшувала, ніс її, тільки гель-лак робить", " Класні, були алмазами, а зараз Діаманти відшліфовані часом)", "Ксюша така красуня", "Еллерт як ботанік", "по років 16", - написали шанувальники в коментарях.

Раніше Ксенія Мішина зізнавалася, що не завжди була стрункою, а під час вагітності примудрилася набрати 30 зайвих кілограмів.

Тоді їй допомагав біг, а на заняття спортом щодня вона витрачала до 100 хвилин.

Через півтора року виснажених тренувань їй вдалося повернути собі колишні форми.

"Я пам'ятаю, що я вичитала десь дієту 200 грамів рису і грейпфрутовий фреш. На третій день я просто звалилася. Я зрозуміла, що таке не можна робити зі своїм організмом. Я зрозуміла, що правильне харчування, здоровий спосіб життя і сон допомагають в схудненні. З маленькою дитиною це було важко, але все ж", - розповідала "Холостячка" в ефірі "Зірковий шлях".

Що стосується дієт, то вони завдали колосальної шкоди її здоров'ю.

Нагадавши, заведена "Холостячка" Мішина накинулася на Еллерта, злившись в пристрасному поцілунку