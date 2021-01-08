Стало известно, как Ксения Мишина из шоу "Холостячка" и ее фаворит Александр Эллерт выглядели до того, как стали популярными

Снимок был опубликован в фанатском Instagram-аккаунте "Холостячка".

На архивном фото можно любоваться полненькой Ксенией Мишиной, и, как подсказывают в комментариях, ей тут 18 лет.

"Ксения Мишина и Александр Эллерт, давние фото", - говорится в подписи к публикации.

Что касается Александра Эллерта, то он за несколько лет не слишком изменился. На старом снимке избранник "холостячки" похож на "ботаника", а изюминки добавляют очки.

"Это она ещё мясо ела", "Ксю вообще на себя не похожа", "Саша не сильно изменился, а вот Ксения - совсем как другой человек", "Это Мишина? Капец изменилась", "Ксюшу хрен узнаешь", "На Андрея похож с "Не родись красивой", "В блице она говорила, что никаких операций и уколов она не делала.Брови её, ресницы её, губы не увеличивала, нос её, только гель-лак делает", "Классные ,были алмазами,а сейчас бриллианты отшлефованные временем)", "Ксюша такая красотка", "Эллерт как ботаник", "По лет 16", - написали поклонники в комментариях.

Ранее Ксения Мишина признавалась, что не всегда была стройной, а во время беременности умудрилась набрать 30 лишних килограммов.

Тогда ей помогал бег, а на занятие спортом ежедневно она тратила до 100 минут.

Спустя полтора года изнуренных тренировок ей удалось вернуть себе прежние формы.

"Я помню, что я вычитала где-то диету 200 граммов риса и грейпфрутовый фреш. На третий день я просто свалилась. Я поняла, что такое нельзя делать со своим организмом. Я поняла, что правильное питание, здоровый образ жизни и сон помогают в похудении. С маленьким ребенком это было трудно, но все же", - рассказывала "Холостячка" в эфире "Зірковий шлях".

Что касается диет, то они нанесли колоссальный вред ее здоровью.

Напомним, заведенная «Холостячка» Мишина накинулась на Эллерта, слившись в страстном поцелуе