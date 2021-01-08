Український телеведучий Володимир Остапчук незважаючи на скандали з колишньою дружиною, знаходить час на дітей від першого шлюбу

Як повідомляє Politeka.net, на Різдво він зустрівся з дочкою Емілією і маленьким сином Еваном. Зірка показав, як проводить вихідні з дітьми, на своїй сторінці в соцмережі "Instagram".

Володимир Остапчук виклав фото з семирічною дочкою, з якою розташувався на дивані в квартирі. Дівчинка в рожевій сукні з яскравим принтом притулилася до тата і вирішила відірвати його від читання глянцевого журналу заради селфі. Ведучий виконав каприз Емілії і скорчив забавну пику з широко відкритим ротом.

"Для когось ти завжди принцеса❤️", - зазначив Володимир в описі.

Користувачі соцмережі висловилися про домашні витівки зірки телебачення в коментарях:

"Які ви гарні";" копія мама, доця"; " добре і затишно, коли тато поруч❤️❤️❤️"; " добре і затишно, коли тато поруч❤️❤️❤️"; " приємно, Дуже вас бачити з дітьми. Діти, особливо, радіють, коли їм ТАТО приділяє свій час!!"; "І на кого твої діти більше схожі?"; "емоційне фото, супер)"; " для наших батьків ми завжди принци і принцеси😍 🔥"; "дочка красуня, на маму схожа"; "мамина красуня!!! 😍 👍 😉 На тата зовсім не схожа".

Остапчук не забув і про сина Евана-Олександра, розмістивши спільний знімок в сторіз. Хлопчик і його тато наділи схожі сірі футболки і сфотографувалися в передпокої. При цьому Евану спорудили стирчить "панківську" зачіску, а Володимир надув губки з лукавими вогниками в очах.

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