Украинский телеведущий Владимир Остапчук несмотря на скандалы с бывшей женой, находит время на детей от первого брака

Как сообщает Politeka.net, на Рождество он встретился с дочерью Эмилией и маленьким сыном Эваном. Звезда показал, как проводит выходные с детьми, на своей странице в соцсети "Инстаграм".

Владимир Остапчук выложил фото с семилетней дочерью, с которой расположился на диване в квартире. Девочка в розовом платье с ярким принтогм прижалась к папе и решила оторвать его от чтения глянцевого журнала ради селфи. Ведущий исполнил каприз Эмилии и скорчил забавную рожу с широко открытым ртом.

"Для кого-то Ты всегда принцесса❤️", - отметил Владимир в описании.

Пользователи соцсети высказались о домашних шалостях звезды телевидения в комментариях:

"Какие вы красивые"; "Копия мама, доця"; "Хорошо и уютно, когда папа рядом ❤️❤️❤️"; "Хорошо и уютно, когда папа рядом ❤️❤️❤️"; "Приятно, очень вас видеть с детьми. Дети, особенно, радуются, когда им папа уделяет свое время!!"; "И на кого твои дети больше похожи?"; "эмоциональное фото, супер)"; "Для наших родителей мы всегда принцы и принцессы😍🔥"; "Дочка красавица, на маму похожа"; "Мамина красавица!!! 😍👍😉 На папу совсем не похожа".

Остапчук не забыл и о сыне Эване-Александре, разместив совместный снимок в сториз. Мальчик и его папа надели похожие серые футболки и сфотографировались в прихожей. При этом Эвану сооружили торчащую "панковскую" прическу, а Владимир надул губки с лукавыми огоньками в глазах.

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