Новий "Холостяк" Михайло Заливако раптово нагадав про себе

Харківський бізнесмен, який стане героєм одинадцятого сезону популярного реаліті шоу вже навесні 2021 року, раптово проявив активність в мережі, передає Politeka.net.

Заливако на сторінці в Instagram показав своє фото, при тому що останній раз свій знімок він публікував аж в серпні 2019 року.

Новий холостяк цього разу виклав фотографію, на якій зображена половина його обличчя. Ніякого тексту до знімка він не додав.

Але, мабуть, і цього виявилося достатньо, оскільки дівчата вже засипають його сердечками, "поцілунками" і компліментами в коментарях.

У мережі відзначають, що після того, як стало відомо про участь Михайла в «Холостяку» його сторінка в Instagram стала набагато популярнішою. Ймовірно, чоловік вирішив не розчаровувати нових підписників, або швидше підписниць, і буде викладати фото частіше.

Нову світлину почали коментувати буквально в перші хвилини його появи.

"Ой, ну взагалі", "Ого як прийшла популярність, з 900 передплатників", "Незвично", "Креативно", "Красунчик!",- пишуть користувачі Мережі.

Цікаво, що напередодні нового посту Заливако його колишня дівчина поділилася одкровеннями. Вона стверджувала, що Михайло їй часто зраджував, при цьому був дуже закомплексованим маминим синочком. Вона попередила, що Заливако вміє зачарувати своєю зовнішністю, але швидко розчаровує.

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Як повідомляла Politeka, Тригубенко, відшитий "холостячкою", не втрачає часу дарма, свіже фото:"вирішено - наступний холостяк".

Також Politeka писала, що дівчина з " Холостяка "ефектно вигнулася в блискучому вбранні:"Просто не відірвати очей".