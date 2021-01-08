ПриватБанк продовжує масово блокувати рахунки українців без пояснення причин

Нова скарга з'явилася від клієнта на порталі Мінфін.

За його словами, ПриватБанк заблокував йому всі карти 12 Листопада, не пояснивши причини такого рішення.

Він неодноразово звертався на гарячу лінію державного банку, але так і не почув виразної відповіді.

Вже пізніше дізнався, що ПриватБанк в односторонньому порядку розірвав договір про співпрацю.

"06.01.21 у відділенні банку в Шепетівці залишив заявку *15285051. Пізніше мені передзвонили і сказали що банк розірвав зі мною договір в односторонньому порядку. Без пояснення причин. Обов'язкові платежі робив вчасно. При чому сказали що карти нібито на поповнення доступні. Хотілося б почути конкретні причини таких дій з боку банку", - написав у скарзі незадоволений клієнт.

"У зв'язку з наявністю надходжень на вашу карту, які мають шахрайський характер, банк прийняв рішення про припинення подальшої співпраці. Раніше ваш питання було детально розглянуто банком, надані пояснення в телефонному режимі, а також варіанти вирішення питання", - відповів співробітник державного Приватбанку в коментарях.

Клієнт помітив, що йому прийшла зарплата і потім був заблокований доступ до рахунків.

"Які саме надходження мають шахрайський характер?! Якщо є шахрайство, то має бути рішення суду. А дії банку і є шахрайством, бо заблоковані мої собисті кошти, які надійшли як зарплата", - продовжив незадоволений клієнт під своєю скаргою.

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