ПриватБанк продолжает массово блокировать счета украинцев без объяснения причин

Новая жалоба появилась от клиента на портале Минфин.

По его словам, ПриватБанк заблокировал ему все карты 12 ноября, не объяснив причины такого решения.

Он неоднократно обращался на горячую линию государственного банка, но так и не услышал внятного ответа.

Уже позже узнал, что ПриватБанк в одностороннем порядке разорвал договор о сотрудничестве.

"06.01.21 в отделении банка в Шепетовке оставил заявку *15285051. Позже мне перезвонили и сказали что банк разорвал со мной договор в одностороннем порядке. Без объяснения причин. Обязательные платежи делал вовремя. При чем сказали что карты якобы на пополнение доступны. Хотелось бы услышать конкретные причины таких действий со стороны банка", - написал в жалобе недовольный клиент.

"В связи с наличием поступлений на вашу карту, которые носят мошеннический характер, банк принял решение о прекращении дальнейшего сотрудничества. Ранее ваш вопрос был детально рассмотрен банком, даны пояснения в телефонном режиме, а также варианты решения вопроса", - ответил сотрудник государственного ПриватБанка в комментариях.

Клиент заметил, что ему пришла зарплата и потом был заблокирован доступ к счетам.

"Какие поступления имеют мошеннический характер?! Если есть мошенничество, то должно быть решение суда. А действия банка и являются мошенничеством, потому что заблокированы мои личные средства, которые поступили как зарплата", - продолжил недовольный клиент под своей жалобой.

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