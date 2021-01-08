Крістіна Орбакайте погостювала у колишнього чоловіка своєї матері Філіпа Кіркорова
Як передає Рoliteka.net, відповідне фото артисти показують на своїх сторінках в Instagram.
"Коли хотів провести вечір як зазвичай, але знову провів ідеально...👌 Я просто зобов'язаний увічнити цей Різдвяний вечір в приємною компанією у себе в інстаграмі. Нехай Мій привітний будинок частіше бачить такі душевні зустрічі...",- написав кроль поп-музики.
Відзначимо, Кіркоров і Орбакайте зустріли Різдво C російською групою Little Big. З ними захотіли сфотографуватися і діти Кіркорова Алла-Вікторія і Мартін-Крістін. Схоже, такій зустрічі особливо зрадів саме хлопчик.
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Орбакайте також залишилася задоволена зустріччю Різдва в такому компанії.
"Різдвяна вечеря пройшла на ура!",- написала вона.
Крістіна Орбакайте гостювала у Кіркорова в червоних штанях і футболці з яскравим принтом.
Однак такий вид артистки неприємно здивував її шанувальників.
"Орбакайте вже схожа на якусь продавщицю з сусіднього кіоску", "Прям Гавайська вечірка", " а що Ви там таке робите, щоб так світитися від щастя?"- пишуть в коментарях.
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