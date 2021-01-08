Кристина Орбакайте погостила у бывшего мужа своей матери Филиппа Киркорова
Как передает Рoliteka.net, соответствующее фото артисты показывают на своих страницах в Инстаграм.
«Когда хотел провести вечер как обычно, но снова провёл идеально...👌 Я просто обязан увековечить этот Рождественский вечер в приятной компанией у себя в инстаграмме. Пусть мой радушный дом чаще видит такие душевные встречи...», - написал кроль поп-музыки.
Отметим, Киркоров и Орбакайте встретили Рождество c российской группой Little Big. С ними захотели сфотографироваться и дети Киркорова Алла-Виктория и Мартин-Кристин. Похоже, такой встрече особенно обрадовался именно мальчик.
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Орбакайте также осталась довольна встречей Рождества в таком компании.
«Рождественский ужин прошёл на ура!», - написала она.
Кристина Орбакайте гостила у Киркорова в красных штанах и футболке с ярким принтом.
Однако такой вид артистки неприятно удивил ее поклонников.
«Орбакайте уже похожа на какую-то продавщицу из соседнего ларька», "Прям гавайская вечеринка", "А что вы там такое делаете, чтобы так светиться от счастья?" - пишут в комментариях.
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