Кристина Орбакайте погостила у бывшего мужа своей матери Филиппа Киркорова

Как передает Рoliteka.net, соответствующее фото артисты показывают на своих страницах в Инстаграм.

«Когда хотел провести вечер как обычно, но снова провёл идеально...👌 Я просто обязан увековечить этот Рождественский вечер в приятной компанией у себя в инстаграмме. Пусть мой радушный дом чаще видит такие душевные встречи...», - написал кроль поп-музыки.

Отметим, Киркоров и Орбакайте встретили Рождество c российской группой Little Big. С ними захотели сфотографироваться и дети Киркорова Алла-Виктория и Мартин-Кристин. Похоже, такой встрече особенно обрадовался именно мальчик.

Орбакайте также осталась довольна встречей Рождества в таком компании.

«Рождественский ужин прошёл на ура!», - написала она.

Кристина Орбакайте гостила у Киркорова в красных штанах и футболке с ярким принтом.

Однако такой вид артистки неприятно удивил ее поклонников.

«Орбакайте уже похожа на какую-то продавщицу из соседнего ларька», "Прям гавайская вечеринка", "А что вы там такое делаете, чтобы так светиться от счастья?" - пишут в комментариях.

Напомним, Орбакайте показала повзрослевшую дочь, в сети не скрывают восторга: "Очень красивые дети..."

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